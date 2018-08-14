DenizBank Genel Müdürü Ateş: Herkesin parası ve mevduatı emniyette

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, piyasalarda yaşanan gelişmeler ile ilgili Anadolu Ajansına konuştu. Ateş'in konuşmasından satır başları şöyle:

"Herkesin parası ve mevduatı tüm bankacılık sisteminde ve emniyette"

"Bankalar sağlamdır, yeter ki piyasadaki esnaf, özellikle KOBİ'ler birbirine krediyi kesmesin. Bütün kurumlar birbirine güvensin. Eskiden olan ile şimdi olan arasında bir fark yok. Spekülatif atakların önünü TCMB kesti."

"DenizBank'ta dünya kadar dövizin TL'ye döndüğü haberini alıyoruz."

"BDDK'sı SPK'sı, Hazine'si ve Merkez Bankası doğru kararları doğru zamanda aldı"

"Bu spekülasyonlara meydan veren tarafta biz olmayalım. Alan-satan tarafta zarar olmasın."

"Ekonomik birimler ve bankacılık sektörü birbirine kenetlendi."

"Mevduata el koymak ne demek? Böyle spekülasyonlara meydan verilmemeli."

"Aklı başında insan, normal üstü faizlerin olduğu bir dönemde sistemden parasını çekip orada burada saklamaz."

Kaynak: AA