Serbest bölgelerde ihracat yüzde 77,3 ile tüm zamanların zirvesinde

Serbest bölgelerin ihracatı, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,7 artarak 1,13 milyar dolara yükseldi.

Ekimde ihracat, ilk kez 1,1 milyar dolar seviyesini aşarak serbest bölgeler tarihinin en yüksek ekim değeri olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu ayda dış ticarette elde edilen fazla 352 milyon dolar olarak hesaplandı ve bu değer de serbest bölgeler tarihinin en yüksek ekim değeri oldu.

Yurt dışı ve Türkiye'ye yapılan toplam satışlar içerisindeki ihracat payı yüzde 77,3 seviyesine ulaşırken, bu göstergede de rekor kırıldı.

Ekimde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 144,9, orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 58,1 oldu. Yurt dışı ve Türkiye ile ticaret hacmi, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 2,52 milyar dolara ulaştı.

Ekimde ihracatın lideri Ege Serbest Bölgesi

Ege Serbest Bölgesi, ekimde ihracatını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,4 artırarak 305 milyon dolara çıkardı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 26,9'unu tek başına gerçekleştirdi.

Bu bölge, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 579 milyon dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin de yüzde 23'ünü de tek başına üstlendi.

Bursa Serbest Bölgesi, ihracatını yüzde 26,9 artırarak 167 milyon dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi yüzde 48 artırarak 71 milyon dolara, Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi yüzde 55,6 artırarak 51 milyon dolara ve Avrupa Serbest Bölgesi yüzde 13,9 artırarak 113 milyon dolara yükseltti.

Böylece, ülkedeki 8 serbest bölgenin ihracatında yüzde 10 ve üzerinde artış kaydedildi.

10 ayda 10,4 milyar dolar ihracat

Ocak-ekim döneminde de ülkedeki 19 serbest bölgenin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarak 10,4 milyar dolara yükseldi.

Böylece ocak-ekim dönemi ihracat değeri ilk kez 10 milyar dolar eşiğini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemdeki dış ticaret fazlası 3,1 milyar dolar oldu. Yurt dışı ve Türkiye'ye yapılan toplam satışlar içerisindeki ihracat payı da yüzde 75,7 seviyesine yükselerek rekor kırdı.

Söz konusu dönemde ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 142,7, orta-ileri ve yüksek teknoloji ürünlerinin payı yüzde 56,7 oldu. Ticaret hacmi de yüzde 4,6 artışla 23,7 milyar dolara ulaştı.

Ege Serbest Bölgesi, bu dönemde ihracatını yüzde 12,9 artırarak 2,7 milyar dolar seviyesine çıkardı ve toplam serbest bölge ihracatının yüzde 25,9'unu gerçekleştirdi.

Bu bölge, yurt dışı ve Türkiye ile ticarette 5,2 milyar dolar hacme ulaşarak toplam ticaretin yüzde 22,1'ini tek başına üstlendi.

Adana-Yumurtalık Serbest Bölgesi ihracatını yüzde 34,3 artırarak 395 milyon dolara, Gaziantep Serbest Bölgesi yüzde 22,1 artırarak 110 milyon dolara, Kocaeli Serbest Bölgesi yüzde 26,2 artırarak 624 milyon dolara yükseltti.

Ülkedeki 9 serbest bölgenin ihracatında bu dönemde yüzde 10 ve üzerinde artış kaydedildi.

Böylece, ekim ayında serbest bölgeler, yüksek katma değerli üretim, teknoloji yoğun ürünler ve güçlü ihracat performansıyla Türkiye ekonomisine katkısını sürdürdü.