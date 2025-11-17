Duman 14.3ºC Ankara
Ekonomi
AA 17.11.2025 11:23

Demir ve demir dışı metaller sektöründen ihracat rekoru

Demir ve demir dışı metaller sektörü, 1 milyar 219 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Demir ve demir dışı metaller sektöründen ihracat rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,2 artarak 24 milyar 789 bin dolara çıktı.

Demir ve demir dışı metaller sektörünün ekim ayı ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9 artışla 1 milyar 219 milyon dolara ulaşırken, sektör tüm zamanların en yüksek ekim ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Bu dönemde sektörün toplam ihracattaki payı yüzde 5,8'e yükseldi. Sektörün toplam ihracat içindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 4,7 olarak gerçekleşmişti.

Sektörler bazında bakıldığında, ekim ayında en yüksek ihracatı 3,8 milyar dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirirken, onu, yaklaşık 2,6 milyar dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1,6 milyar dolarla elektrik ve elektronik, 1,5 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,3 milyar dolarla çelik sektörü izledi.

Böylelikle demir ve demir dışı metaller sektörü bu ay yapılan ihracatta 6'ncı sırada yer aldı.

Sektör en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı

Demir ve demir dışı metaller sektörü, ekim ayında en fazla ihracatı 140,6 milyon dolarla Almanya'ya yaparken, bu ülkeyi 86,3 milyon dolarla İtalya, 74,3 milyon dolarla Bulgaristan, 57,3 milyon dolarla İspanya, 55,9 milyon dolarla Birleşik Krallık ve 53,6 milyon dolarla Polonya takip etti.

Değer bazında ihracat artışında ise İspanya zirvede yer aldı. Bu dönemde demir ve demir dışı metaller sektörünün ülkeye dış satımı 23,4 milyon dolar arttı. İhracat artışında bu ülkeyi, 19,2 milyon dolarla Bulgaristan, 17,4 milyon dolarla Almanya, 12,8 milyon dolarla İtalya izledi.

En fazla ihracat İstanbul'dan

İl bazında bakıldığında, ekim ayında demir ve demir dışı metaller sektöründe en fazla ihracat 589 milyon dolarla İstanbul'dan gerçekleştirildi.

Aynı dönemde Kocaeli'nden 126,4 milyon dolar, Denizli'den 68,9 milyon dolar, Ankara'dan, 64,3 milyon dolar, Bursa'dan 53,7 milyon dolar ve İzmir'den 53,5 milyon dolarlık demir ve demir dışı metal ihracatı yapıldı.

