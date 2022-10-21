Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, kurum tarafından şehit çocukları ile harp ve vazife malüllerinin kendileri ve çocuklarına yapılan eğitim öğretim yardımı bugün yapılacak.

Bu kapsamda, eğitim öğretimine devam eden şehit çocuklarıyla gazilerin kendilerine ve çocuklarına her yıl ödenen eğitim ve öğretim yardımı, 2022-2023 dönemi için yeniden belirlendi.

Buna göre, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde öğrenim gören öğrencilere kişi başına yıllık; İlköğretim (1-8. Sınıflar) için 5 bin 4 lira. lise için 7 bin 506 lira, yüksek öğrenim için 10 bin 8 lira ödeme yapılacak.

Öğrencilik durumları Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu kayıtlarından tespit edilenlere müracaat şartına gerek kalmaksızın ödeme yapılacak. Bu kapsamda 19 bin 451 öğrenciye toplam 136 milyon lira eğitim ve öğretim yardımı bugün ödenecek. Öğrenim seviyeleri tespit edilemeyenlerin eğitim ve öğretim yardımları ise eğitim-öğretim yılı içerisinde müracaat etmeleri halinde ödencecek.

Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri;

4/a ve 4/b statüsünden aylık alan hak sahiplerinin ödemeleri banka hesaplarına,

4/a ve 4/b statüsünden aylık almayan hak sahipleri ile 4/c statüsünden aylığını Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Akbank, Burganbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti Bankası, Ing Bank, İş Bankası, Şekerbank, Türk Ekonomi Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Finansbank, Türkiye Finans Katılım Bankası ve PTT şubelerinden alanlar için aynı banka şubesine, aylığını bu bankalar dışındaki bankalardan alanlar için ise Ziraat Bankası şubelerine eğitim ve öğretim yardımı gönderildi. Hak sahiplerinin veya yasal temsilcilerinin, T.C. kimlik numaraları ile bankaya müracaat etmeleri halinde ödemeleri geçekleştirilecek.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile de https://uyg.sgk.gov.tr/EgitimOgretimYardimi adresinden, yardımı tutarı ve ödeme yapılacak banka ile ilgili bilgi edinilebilecek.