Türkiye İstatistik Kurumu, 2022'nin ikinci çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan II. çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 9 milyon 846 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 artarak 11 milyon 411 bin seyahat olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 74 milyon 231 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,5 gece oldu.

Harcamalar arttı

Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının II. çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 83,8 artarak 19 milyar 707 milyon 895 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 91,8'ini 18 milyar 92 milyon 639 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 8,2'ini ise 1 milyar 615 milyon 256 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 1727 TL oldu.

Bu çeyrekte harcama türlerinin toplam seyahat harcamaları içerisindeki dağılım oranları incelendiğinde en fazla paya yüzde 37 ile ulaştırma harcamaları, yüzde 26,8 ile yeme ve içme harcamaları ve yüzde 10,4 ile konaklama harcamaları sahip oldu. Bu harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise ulaştırma harcamalarında yüzde 146, yeme ve içme harcamalarında yüzde 70,5 ve konaklama harcamalarında ise yüzde 15'lik artış görüldü.

Yakınlara ziyaret ilk sırada

Seyahate çıkış amaçlarında ikinci sırada yüzde 26,7 ile "gezi, eğlence, tatil", üçüncü sırada ise yüzde 3,4 ile "sağlık" yer aldı.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 56 milyon 295 bin geceleme sayısı ile en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 6 milyon 222 bin geceleme ile "kendi evi" yer alırken, "otel" 5 milyon 951 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.