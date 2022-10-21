Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 10:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüketici güven endeksi ekimde arttı
[Fotograf: AA]
Tüketici güven endeksi ekimde aylık bazda yüzde 5,3 artışla 76,2'ye yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,3 oranında arttı; Eylül ayında 72,4 olan endeks, ekimde 76,2 oldu.
Etiketler: TÜİK
Son Haberler
- 10:59
- 10:55
- 10:41
- 10:36
- 10:40
Sıradaki Haber
Küresel piyasalarda negatif seyir hakim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz