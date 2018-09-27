Sayıştay denetimleri elektronik analizle güçlenecek

Sayıştay, kamu hesaplarının denetimini kolaylaştırmak için harekete geçti. Verilerin risk unsuru içerip içermediği elektronik analizle belli olacak.

"Denetçiler ilgili kuruma gitmeden riskli unsurları görebilecek"

Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, konuyla ilgili bir analiz grubu oluşturduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Kamu hesaplarının denetlenmesinde aldığımız elektronik verilerden risk unsurlarını tespit edebilmek için bir analiz grubu oluşturduk. Bu ekip kamu muhasebesindeki büyük veriyi analiz edecek, böylece denetçiler daha ilgili kuruma gitmeden riskli unsurları görebilecek, denetimlerde sorunlu hesaplara rastgele örneklemeyle değil, nokta atışıyla ulaşabilecek."

416 kamu idaresi denetlendi

2017 yılı için personel harcamalarının elektronik analizle denetlendiğini söyleyen Baş, sistemi gelecek yıl nasıl çalışacağını şu sözlerle anlattı:

"Bu sene personel harcamaları için söz konusu analizi gerçekleştirdik, 2018 yılı denetimlerinde personelimiz, denetçilerimiz bu analiz sonuçlarını kullandılar. Önümüzdeki dönemde aynı çalışmayı cari giderler ve yatırım harcamaları için de yapmayı planlıyoruz."

Baş, "2017 yılı Sayıştay Denetim Programı dahilinde, toplam 416 kamu idaresi denetlendi. Söz konusu denetimler neticesinde hazırlanan 195 rapor TBMM'ye sunuldu, 221 rapor ilgili mahalli idarelere gönderilecek" dedi.

Kaynak: AA