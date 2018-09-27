Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcıların güvenini artırmayı sürdürecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri New York seyahatini 9. Türkiye Yatırım Konferansı ile tamamladıklarını belirtti.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Albayrak, “Türkiye, Yeni Ekonomi Programı ile tüm küresel yatırımcıların güvenini artırmayı sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile gerçekleştirdiğimiz, oldukça yoğun ve verimli geçen New York seyahatimizi 9. Türkiye Yatırım Konferansı ile tamamladık.



Türkiye, Yeni Ekonomi Programı ile, tüm küresel yatırımcıların güvenini artırmayı sürdürecektir. pic.twitter.com/xbfVJIDYPf — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 27 Eylül 2018

Kaynak: TRT Haber