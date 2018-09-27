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Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcıların güvenini artırmayı sürdürecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Türkiye’nin, Yeni Ekonomi Programı ile tüm küresel yatırımcıların güvenini artırmayı sürdüreceğini söyledi.

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Bakan Albayrak: Türkiye yatırımcıların güvenini artırmayı sürdürecektir

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdikleri New York seyahatini 9. Türkiye Yatırım Konferansı ile tamamladıklarını belirtti.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Albayrak, “Türkiye, Yeni Ekonomi Programı ile tüm küresel yatırımcıların güvenini artırmayı sürdürecektir.” ifadelerini kullandı.

 


 

Kaynak: TRT Haber

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