Haber Giriş: 19 Ekim 2021 Salı 09:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Savunma Sanayii Başkanlığı'na 20 uzman yardımcısı alınacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 20 savunma sanayii uzman yardımcısı istihdam edecek. Başvurular 1-15 Kasım tarihlerinde yapılacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, SSB'de istihdam edilmek üzere, sözlü sınav yöntemiyle 20 savunma sanayii uzman yardımcısı alınacak.
Başvuracak adayların 1-15 Kasım tarihlerinde kurumun internet sitesindeki (www.ssb.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı bilgileri eksiksiz doldurması ve son başvuru tarihinde saat 18.00'e kadar sisteme yüklemesi gerekiyor.
Giriş sınavına ait tüm belgeler elektronik ortamda alınacak.
Sınava katılmaya hak kazanan adayların bilgileri, sınavın tarihi, yeri ve saatleri de kurumun sitesinden duyurulacak. Sınavda başarılı olanlar, SSB tarafından kendilerine bildirilen sürede Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı'na başvuracak.
Etiketler: Resmi Gazete Savunma Sanayii
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