Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve ilgili kurumların yetkilileri katıldı.

2022 yılı bütçesi görüşüldü

2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamlı ve detaylı olarak değerlendirildi. Kurul üyeleri, bütçe ile ilgili kapsamlı istişarelerde bulundu.

Gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı

Dünyada artan enerji fiyatları da kurulun gündemindeydi. Ham petrol, doğalgaz ve kömür fiyatlarında yaşanan hareketliliğin Türkiye'ye yansımaları değerlendirildi. Türkiye'nin enerji arz güvenliğini sağlaması için gerekli olan tüm tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Öte yandan, kurulda tarım politikaları da değerlendirildi. Tarımsal üretimi artırmaya yönelik politikalar ve somut projeler görüşüldü. Ayrıca, bitkisel ve hayvansal üretimin artırılmasına yönelik somut projeler ele alındı.