Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 16:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Motorin fiyatlarında artış
[Fotoğraf: Depo Photos]
Motorin fiyatlarında değişikliğe gidildi. Motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 23 kuruş artacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan alınan bilgiye göre,
motorinin litre fiyatı 23 kuruş arttı.
Artış, pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.
Buna göre, motorinin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8 lira 22 kuruş olacak.
Motorinin litresi İstanbul'da 8 lira 16 kuruştan, İzmir'de 8 lira 24 kuruştan satılacak.
Etiketler: Motorin
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