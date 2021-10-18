Merkez Bankası verilerine göre, konut fiyat endeksi Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 3,9 oranında arttı.

Artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,4 oldu. Türkiye genelinde konut fiyat endeksi 192,6 olarak açıklandı.

Konutlarda metrekare fiyatı 4 bin 851 lira oldu.

Artış İstanbul'da yüzde 30, 7, Ankara'da 28,5, İzmir'de ise yüzde 33,6 oldu.

İstanbul'da metrekare fiyatı 7 bin 265 liraya yükseldi. Ankara'da 3 bin 508, İzmir'de ise 5 bin 973 lira olarak açıklandı.