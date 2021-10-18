Haber Giriş: 18 Ekim 2021 Pazartesi 17:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yer altı maden işletmelerine 4 ayda 3,4 milyon lira hibe desteği
[Fotoğraf: AA]
Yer altı maden işletmelerine iş sağlığı ve güvenliğini geliştirilmeleri için hibe desteği sürüyor. Projeden faydalanan iş yerlerine 4 ayda 3 milyon 400 bin lira hibe desteği ödendi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 80 yer altı maden işletmesine dördüncü hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi.
Proje faydalanıcısı olan yer altı maden iş yerlerine 920 bin lira hibe desteği 1 Ekim itibarıyla ödendi. 4 ayda verilen hibe desteği 3 milyon 400 bin liraya ulaştı.
Destek alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirilmesi şartı aranıyor.
Program, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse ediliyor.
Bakanlık, saha uygulamalarını izlemek amacıyla verilen teknik rehberlik çalışmalarına da 2023 yılına kadar devam edecek.
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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