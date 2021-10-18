Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 80 yer altı maden işletmesine dördüncü hibe desteği ödemesini gerçekleştirdi.

Proje faydalanıcısı olan yer altı maden iş yerlerine 920 bin lira hibe desteği 1 Ekim itibarıyla ödendi. 4 ayda verilen hibe desteği 3 milyon 400 bin liraya ulaştı.

Destek alan iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliği uzmanı görevlendirilmesi şartı aranıyor.

Program, Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından finanse ediliyor.

Bakanlık, saha uygulamalarını izlemek amacıyla verilen teknik rehberlik çalışmalarına da 2023 yılına kadar devam edecek.