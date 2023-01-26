Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe 14:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sanayide kullanılan elektrikte yüzde 12 indirim bekleniyor
EPDK, serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 4bin 200 TL'den 3 bin 659 TL'ye düşürdü. Sanayi kuruluşlarında elektrik bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesi bekleniyor.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, elektrik piyasasındaki fiyatlarda düşüş seyrinin devam ettiğini söyledi.
Kurulun aldığı kararla serbest piyasada elektrik tavan fiyatının 4200 TL/MWh'den 3650 MWh'ye düşürüldüğünü belirten Yılmaz, böylece serbest piyasada satılan elektrik fiyatı üzerinden elektrik tüketimi yapan özellikle sanayi kuruluşlarında elektriğin bedelinin şubattan itibaren yüzde 12 düzeyinde düşmesini beklediklerini kaydetti.
Sıradaki Haber
Merkez Bankası rezervleri 128,7 milyar dolara yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz