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Ekonomi
TRT Haber 11.04.2023 10:00

Sanayi üretim endeksi açıklandı

Sanayi üretimi şubatta aylık bazda yüzde 6, yıllık bazda yüzde 8,2 azaldı.

Sanayi üretim endeksi açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, şubatta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 8,2 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,5 azaldı.

Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 11,2 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,6 azalırken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı.

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