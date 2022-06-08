Jeopolitik risklerden kaynaklan ekonomik aktiviteye ilişkin endişelere karşın Türkiye'nin sanayi ihracatı rekorlar kırmaya devam ediyor.

Sanayi grubu, 76 milyar 947 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi. Sanayi ihracatında ilk 5 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,5 artış kaydedildi.

Türkiye'nin sanayi dış satımının toplam ihracat içerisindeki payı da yüzde 75,1 oldu.

16 sektörden 15'i ihracatını artırdı

Sanayi grubuna bağlı 16 sektörden 15'i ihracatını artırırken, sadece halı sektörünün dış satımı azaldı.

Sanayi bünyesinde yer alan 16 sektörden 12'si, tüm zamanların en yüksek ocak-mayıs ihracatını gerçekleştirdi.

Söz konusu dönemde tekstil ve ham maddeleri 4 milyar 409 milyon dolar, deri ve deri mamulleri 806 milyon 663 bin dolar, kimyevi maddeler ve mamulleri 13 milyar 606 milyon dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 8 milyar 827 milyon dolar, elektrik ve elektronik 5 milyar 991 milyon dolar, makine ve aksamları 4 milyar 67 milyon dolar, demir ve demir dışı metaller 6 milyar 472 milyon dolar, çelik sektörü 9 milyar 615 milyon dolar, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 2 milyar 309 milyon dolar, mücevher sektörü 2 milyar 163 milyon dolar, savunma ve havacılık sanayi 1 milyar 680 milyon dolar ve iklimlendirme sanayi 2 milyar 743 milyon dolarlık rekor ihracata imza attı.

Yılın 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre tekstil ve ham maddeleri yüzde 11,2, deri ve deri mamulleri yüzde 26,1, kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 41,6, hazır giyim ve konfeksiyon yüzde 15,8, elektrik ve elektronik yüzde 7,7, makine ve aksamları yüzde 10,7, demir ve demir dışı metaller yüzde 42,1, çelik sektörü yüzde 34,6, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri yüzde 28,5, mücevher sektörü yüzde 15, savunma ve havacılık sanayi yüzde 50,1 ve iklimlendirme sanayi yüzde 12,5 ihracat artışı kaydetti.

Otomotiv sektörünün ihracatı yüzde 3,8 artarak 12 milyar 491 milyon dolara, gemi, yat ve hizmetleri dış satımı yüzde 26,3 artışla 577 milyon 86 bin dolara, diğer sanayi ürünleri ihracatı da 54 milyon 574 bin dolar oldu.

Halı sektörünün ihracatı ise yılın ilk 5 ayında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14,3 azalarak 1 milyar 130 milyon dolara geriledi.

Almanya en öne çıkan pazar oldu

Sanayi grubu bünyesindeki sektörlerde öne çıkan pazar Almanya oldu.

Almanya'ya deri ve deri mamulleri 70 milyon 150 bin dolar, hazır giyim ve konfeksiyon 1 milyar 552 milyon dolar, makine ve aksamları 416 milyon 882 bin dolar, demir ve demir dışı metaller 938 milyon 944 bin dolar, iklimlendirme sanayi 295 milyon 337 bin dolar ve otomotiv endüstrisi 1 milyar 809 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Birleşik Krallık'a elektrik ve elektronik sektörü 662 milyon 80 bin dolar, diğer sanayi ürünleri de 4 milyon 421 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Hollanda'ya kimyevi maddeler ve mamulleri 907 milyon 940 bin dolar, İtalya'ya tekstil ve hammaddeleri 473 milyon 77 milyon dolar ve İsrail'e çelik sektörü 757 milyon 625 bin dolarlık ihracat yaptı.

ABD'ye dış satımda çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri 383 milyon 466 bin dolar, mücevher sektörü 432 milyon 705 bin dolar ve halı sektörü 354 milyon 423 bin dolarla ön plana çıktı.

Gemi ve yat hizmetleri sektörü de 215 milyon 362 bin dolarla en fazla ihracatı Norveç'e yaptı.