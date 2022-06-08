Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.016 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,7 artışla 998,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 1,8 artışla 1.016 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.667 lira, Cumhuriyet altını da 6.809 liradan satılıyor.

Dün, yüzde 0,6 artışla 1.852,7 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda yüzde 0,2 düşüşle 1.849,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde emtia piyasalarında oynaklığın sürebileceğini belirtti.

Yüksek enflasyon ve düşük büyüme odaklı açıklamalar gelmeye devam ederken, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yaptığı konuşmada enflasyonun kabul edilemez seviyede olduğunu, muhtemelen yüksek kalmaya devam edeceğini söyledi.

Dünya Bankası da dün yayımlanan Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun haziran sayısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileri nedeniyle bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 2,9'a düşürdü.

Bugün OECD ekonomik görünüm raporunun yanı sıra Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de toptan stokların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç olarak öne çıktığını bildirdi.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 1016 lira 30 kuruşken satışı ise 1016 lira 50 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 1.632 lira satış fiyatı 1.667 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 9 Haziran güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.849,31 dolar

Satış: 1.849,70 dolar

Gram

Alış: 1016,30 lira

Satış: 1016,50 lira

Çeyrek

Alış: 1.632,57 lira

Satış: 1.667,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 6.726,00 lira

Satış: 6.809,00 lira