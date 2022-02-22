Salgın dönemindeki ekonomik daralma sonrası küresel toparlanma enerjide talebin hızla artmasına neden oldu. Bu süreçte doğal gaz, petrol, kömür gibi fosil yakıt fiyatlarındaki ani yükseliş elektrik fiyatlarını da tetikledi.

Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre, 2020'de ticaret ve sanayi üretimindeki aksaklıklar nedeniyle küresel elektrik talebi yaklaşık yüzde 1 geriledi. Gelişmiş ülkelerin bir kısmı 2020'nin ikinci yarısında kısmi olarak toparlanmaya başlasa da ekonomilerin salgın öncesindeki seviyelerine ulaşması 2021 yılı sonunu buldu.

Bununla birlikte, ekonomik toparlanmayla beraber küresel elektrik talebinin geçen yıl yüzde 4,5 arttığı hesaplanıyor.

"OPEC salgında yaşadığı kaybı telafi ediyor"

TRT Haber'e özel açıklamalar yapan Bath Üniversitesi Ekonomi Uzmanı Doktor Bruce Morley salgının enerji piyasalarındaki dengeleri değiştirdiğini vurguladı:

"Salgın başlangıcında enerji fiyatları düştü. OPEC maddi kayıpları telafi etmek için enerji üretimini kısıtladı ve enerji fiyatlarını artırdı. Enerjinin dağıtım hazırlıkları aşamasında da salgın etkisi görüldü. Salgından kaynaklanan kısıtlamalar ile birlikte iş gücünde belirgin bir azalma yaşandı. Gerekli insan gücü eksikliği, üretimi de olumsuz etkiledi"

"Hükümetleri suçlayamayız, enerji politikaları etkilendi"

Salgın, ülkelerin enerji politikalarına da yansıdı. Enerji fiyatlarındaki artışta hükümetleri suçlayamayacağımızı söyleyen Morley, fiyatları belirlemenin OPEC'in elinde olduğunu söylüyor:

"OPEC'in fiyatları artırması ile birlikte enerji politikaları da değişecek. Örneğin İngiltere'nin 2035 yılında yenilenebilir enerji hedefi şu anda mümkün görünmüyor. Bence 2050 bile iyimser bir hedef olabilir."

"Türkiye'de uygulanan sistem Avrupa'ya örnek olabilir"

Morley, Türkiye'de uygulanan kademeli elektrik tarifesinin dünya genelinde başarılı bir örnek teşkil edebileceğini söyledi:

"Türkiye'de uygulanan kademeli elektrik tarifesi güzel bir sistem. Enerjiyi çok kullanmayan evlerde ya da küçük evlerde başarılı bir şekilde işe yarayabilir. Bu sistem İngiltere ya da Avrupa'ya örnek olabilir."

İngiliz ekonomi uzmanı, enerji fiyatlarının 2022 yılında da yüksek seyredeceğini, fakat önümüzdeki yıldan itibaren düşme eğilimi göstereceğini vurguladı.

Haber: Emin Karakuş