Sosyal mesafenin etkin rol oynadığı COVID-19 salgını, tatil tercihlerinin de değişmesine neden oldu.

Güvenli ve sağlıklı tatil yapmak isteyen yerli ve yabancı turistler, alternatif destinasyonlar konusunda daha seçici davrandı. Bu süreçte özellikle "villa turizmine" ilgi arttı.

Antalya'ya 3,5 milyon yabancı turist geldi

Turizmin başkenti olarak nitelendirilen Antalya, yılın 11 ayında yaklaşık 3,5 milyon yabancı turist ağırladı.

Kent, "villa turizmi" konusunda da tatilcilerin tercih ettiği kentler arasında ilk sıralarda yer aldı. Özellikle Kaş ilçesi doğayla iç içe ve izole tatil yapmak isteyenlerin tercihi oldu.

[Fotoğraf: AA]

"2021 yılı beklentimiz yüksek"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin, Antalya'da villa turizminin yüzde 85'inin Kaş ve Kalkan bölgesinde gerçekleştiğini söyledi. Perçin, Türkiye'nin ve Antalya'nın süreci başarılı bir şekilde geçirdiğini söyledi.

"Villa turizminde güzel bir sezon geçtiğini düşünüyorum. 2021 yılı beklentimiz yüksek. Aşıların bulunduğu yönde bilgiler alıyoruz. Dünya olarak tatil yapmayı özledik. Psikolojik olarak da ihtiyacımız var."

[Fotoğraf: AA]

2021 rezervasyonları alınıyor

Kaş bölgesinde 600 villaya kiralama hizmeti veren turizm ve inşaat firması sahibi İzzet Kara, seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla kentte turizmin hareketlendiğini söyledi.

Bölgeyi en çok İngilizlerin talep ettiğini anlatan Kara, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa ve Rusya'dan da müşterilerin geldiğini söyledi.

Aralıkta dahi müşteri ağırlamaya devam ettiklerini anlatan Kara, "2021 sezonu için rezervasyonlar başladı, talepler iyi. 2020'den daha fazla turist ağırlayacağımızı öngörüyoruz. Özellikle İngiltere, Almanya ve birçok Avrupa ülkesinden turistler, gelecek sezon için rezervasyonlarını yaptı" dedi.

Villa fiyatları 7 bin ile 30 bin arasında

Villa kiralama hizmeti veren Hasan Solakoğlu da fiyatların yaz, kış sezonları ile özelliklerine göre değişkenlik gösterdiğini söyledi.

Villaların oda sayısından jakuzilisi, spor salonlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarına kadar farklı özellikleri taşıdığını anlatan Solakoğlu, "Villaların fiyatları da özelliklerine ve dönemine göre 7 bin ile 30 bin arasında değişiyor. Her kitleye göre villa hizmeti veriliyor" dedi.