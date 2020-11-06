Haber Giriş: Kaynak: AA
Sahibinden.com'a soruşturma
[Fotoğraf: AA]
Rekabet Kurumu tarafından Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret AŞ (sahibinden.com) hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma "hakim durumu kötüye kullanma" gerekçesiyle açıldı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, şirketin vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetlerinde hakim durumunu kötüye kullandığı iddiasını ele alan Kurul, bu iddianın tespitine yönelik şirket hakkında soruşturma açtı.
Son Haberler
- 15:35
- 15:27
- 15:26
- 15:25
- 15:17
Sıradaki Haber
Turunçgil ihracatından 2 ayda 17,7 milyon dolar gelir
Yükleniyor lütfen bekleyiniz