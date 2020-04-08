Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 23 Mart’ta gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası 14 bin sürekli işçi alımına ilişkin müjdeyi vermişti. Sağlık Bakanlığı 14 bin sözleşmeli işçi alımı 2020’ye başvurular sona erdi. Adaylar kura sonuçlarını bekliyor.

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kurası ne zaman?

Kura çekimi iki gün sürecek. Sonuçlar aynı gün açıklanacak.

İşte, iller için kura çekimi tarihleri:

08 Nisan 2020 (Çarşamba):

Bakanlık Merkez Teşkilatı, Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elâzığ, Erzurum, Hakkâri, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak

09 Nisan 2020 (Perşembe):

Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Malatya, Manisa, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Yalova ve Yozgat

Sağlık Bakanlığı sürekli işçi alımı kura sonucu sorgulama

Yapılacak olan kuralar, 08-09 Nisan 2020 tarihlerinde Türkiye Noterler Birliği çekiliş programı ile noter huzurunda 14.000 işçi asil, 14.000 işçi ise yedek olmak üzere gerçekleştirilecektir.

Koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kura salonuna katılımcı alınmayacaktır. Kura sonuçları aynı gün saat 20.00’ den sonra https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden ilan edilecektir.

Sürekli işçi ilanına kaç kişi başvurdu?

İŞKUR üzerinden il ve meslek bazında talepler toplanmış olup, 737.489 kişi başvuruda bulunmuştur.