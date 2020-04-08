Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 6,78'den alıcı buluyor.

Dün en düşük 6,6995 en yüksek 6,7881 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 değer kaybıyla 6,7659'dan tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,7830'dan alıcı buluyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 7,3830'dan, sterlin/TL yüzde 0,5 değer kazancıyla 8,3705'ten satılıyor.

Dolar endeksi, dün 100 seviyesinin altına gerilese de bugün yüzde 0,3 artışla 100,3'e çıktı. Üst üste 6 işlem günü süren düşüşünü dün sonlandırarak 1,0926'ya kadar yükselen avro/dolar paritesi, şu dakikalarda 1,0859'dan işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti. Dünya çapında yayılımını sürdüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerindeki etkisini sürdürdüğüne işaret eden analistler, dolar/TL'de 6,70-6,80 aralığının izleneceğini bildirdi.

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:

İSTANBUL

ALIŞ SATIŞ

ABD Doları 6,7740 6,7750

Avro 7,3600 7,3610

Sterlin 8,3110 8,3530

ANKARA

ABD Doları 6,7400 6,7900

Avro 7,3200 7,3800

Sterlin 8,2250 8,3900