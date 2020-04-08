IMF'ye, İran'ın koronavirüsle (COVID-19) mücadele için talep ettiği 5 milyar dolarlık acil yardım fonunun sağlanması çağrısında bulunan Ruhani, "Uluslararası örgütleri görevlerini yapmaları hususunda uyarıyorum. Biz IMF üyesiyiz. Kredi verirken ayrımcılık yapılmamalı." ifadelerini kullandı.

Ruhani ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını "ekonomik ve medikal terörizm" olarak niteledi.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, 12 Mart'ta IMF'den COVID-19'la mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıklamıştı.

İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 872'ye, toplam vaka sayısının ise 62 bin 589'a ulaştığı kaydedilmişti.