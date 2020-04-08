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Afganistan'da Taliban saldırısında 2 sivil öldü
[Grafik: TRT Haber]
Taliban militanlarının Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan vilayetinin Dere-i Suf Bala ilçesine düzenlediği saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti.
Samangan Emniyet yetkilileri, Taliban militanlarının, Der-i Suf Bala'nın Pas Kol ve Çarmagzak köylerine saldırması sonucu 2 sivilin yaşamını yitirdiğini, 5'inin de yaralandığını belirtti.
Saldırının ardından güvenlik güçleriyle militanlar arasında çıkan çatışmada 15 militanın öldürüldüğünü, 22 militanın da yaralandığını ifade eden yetkililer, militanların geri püskürtüldüğünü vurguladı.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.
Etiketler: Afganistan talibanSon Güncelleme: 8 Nisan 2020 Çarşamba 10:00
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