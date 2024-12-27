Sabiha Gökçen'den yeni yılda yeni rekor hedefi

"İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında açıklamalarda bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanının (İSG) işletmecisi Malezya Havalimanları Holdings Berhad (MAHB) Yönetici Direktörü Dato İzani, İstanbul'un yanı sıra Balıkesir, Bursa, İzmit ve Sakarya'ya olan bağlantısıyla, 2 saatlik mesafede yaklaşık 23 milyon kişiye hizmet veren İSG'nin, Türkiye'nin 2'nci, Avrupa'nın en yoğun 10'uncu havalimanı olarak 2023'ü tüm zamanların rekorunu kırıp 37,1 milyon yolcuyla tamamladığını kaydetti.

İzani, Sabiha Gökçen Havalimanının ocak-kasım döneminde 37,9 milyon yolcu ağırladığını belirterek, "Kasım sonu itibarıyla geçen yılın rekorunu kırmış durumdayız. Noel ve yeni yıl dolayısıyla daha fazla insanın seyahat ettiği yoğun sezonlarımızdan olan aralık ayıyla birlikte bu yıl, yolcu trafiğinde üzerine fark koyduğumuz bir rekoru müjdelemeye hazırlanıyoruz." ifadesini kullandı.

İSG'nin bu yıl 15 dış hat ve 1 iç hat olmak üzere destinasyonuna 16 yeni hat eklediğini anımsatan İzani, 51 ülkede 38 iç hat ve 103 dış hat olmak üzere 141 destinasyonu İstanbul'la buluşturduğunu söyledi.

2024'ün İSG için ödüller, yenilikler ve rekorlarla dolu bir yıl olduğunu dile getiren İzani, 2024'te müşteri hizmetleri kalitelerini daha ileriye taşımak ve süreçleri optimize etmek amacıyla SAVVy Yapay Zeka Dijital Asistanı'nı hizmete sunduklarını bildirdi.

Yolcuların seyahat deneyimini artırmak için yapılan çalışmaların, yıl içinde farklı ödüllerle taçlandırıldığını aktaran İzani, hızlı geçiş hizmetlerinin Teknoloji Kaptanları'nda "Müşteri ile Etkileşim Ödülü", yapay zeka destekli bagaj yönetimi projelerinin ise IDC DX Summit 2024'te dijital "inovasyon" kategorisinde ödül alırken, Sabiha Gökçen Brandverse Awards SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nin havalimanları kategorisinde gümüş ödül, Bluesky Awards 2024'te "Yılın Dijital ve İnovatif Havalimanı", "Yılın Havacılık AR-GE İnovasyon Projesi" ve "Yılın İnovatif Teknoloji Projesi" ödüllerine layık görüldüğünü dile getirdi.

Yolcu akışı hızlandıran projeler hayata geçirildi

Bu yıl İSG için en önemli gündemin terminalde yolcu akışının hızlandırılması için yapılan iyileştirme projeleri olduğuna işaret eden İzani, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Decongestion Project çatısı altında mevcut yolcu trafiğini olumsuz şekilde etkilemeden terminalde bir dizi yenileme çalışması, güvenlik ve pasaport süreçlerinde ise teknolojik ve operasyonel iyileştirmeler yapıldı. Terminalde yeniden düzenlenen alanlar arasında ATM alanı, Göç İdaresi alanı ve Carepoint merkezinin yanı sıra genişletilen pasaport, artırılan e-pasaport bankoları ve güvenlik geçiş alanları bulunuyor. 2024 yılında yaklaşık 12 milyon avro yatırımla BHS (Şut Altı) projesi kapsamında bagaj geçiş süresi hızlandırıldı ve daha önce 88 adet olan X-Ray cihazlarına 22 adet ilave edilerek terminal genelinde toplam X-Ray sayısı 110'a çıkarıldı."

İzani, yolculara daha konforlu bir seyahat deneyimi sunmak için yolcular tarafından en çok kullanılan alanların yenilendiğini söyledi.

Nisan ayında eski terminal binası önündeki 474 araç kapasiteli otoparkı kullanıma açtıklarını anımsatan İzani, "Açık otopark alanında başlatılan yaklaşık 750 araçlık 'üçgen otopark' projemiz için çalışmalar devam ediyor. Bunun yanı sıra, T1 terminalinin önündeki açık otoparkta yapılacak revizelerle birlikte otopark kapasitesi yaklaşık 7 milyon avro yatırımla yüzde 20 artırmış olacak." diye konuştu.

İzani, havalimanında yetkili otoritelerin kararı doğrultusunda 2025'te T1 eski terminalinin yeniden faaliyete geçirilerek yıllık 4 milyon ek yolcu kapasitesi sağlanmasının planladığını değindi.

Geçen yılın sonunda devreye alınan ikinci pistin 22 Ağustos itibariyle gece uçuşlarına da açıldığını ve aktif kullanımıyla gece inişlerde tek pist kaynaklı yaşanan yoğunlukların giderildiğini vurgulayan İzani, kalkışların birinci pist, inişlerin ise ikinci pist üzerinden yapıldığını söyledi.

2024'te en çok büyüme gösteren destinasyonun yüzde 122'yle Hollanda'nın Rotterdam (RTM) destinasyonu olduğunun belirten İzani, şunları kaydetti:

"Büyümede Rotterdam'ı sırasıyla yüzde 100'le Mısır'ın Kahire, yüzde 72'yle Sırbistan'ın Belgrad, yüzde 68'le Ermenistan'ın Erivan, yüzde 64 büyümeyle Finlandiya'nın Helsinki, yüzde 56'yla Azerbaycan'ın Gence, yüzde 54'le Kazakistan'ın Astana, yüzde 49'la Mısır'ın Şarm El-Şeyh, yüzde 47'yle Suudi Arabistan'ın Medine ve yüzde 44'le Hollanda'nın Eindhoven destinasyonu takip etti."

Teknoloji alanında, havalimanında ücretsiz ve hızlı Wi-Fi erişimi ve sensör tabanlı verilerin kullanımı gibi altyapıların geliştirildiğinden bahseden İzani, gelişmiş Wi-Fi altyapısıyla güvenli ve kesintisiz internet erişimi sağlanırken, veri analitiğiyle yolcu akışları ve operasyonel verimliliğin daha etkili bir şekilde izlenmeye başlandığını dile getirdi.

"35 milyon avro yatırımla 24 adet proje/yenileme çalışması yaptık"​​​​​​​

İzani, "Konforu artırmaya yönelik yaklaşık 35 milyon avro yatırımla 24 adet proje/yenileme çalışması yaptık ve 15 yıldır hizmet veren havalimanımızda ihtiyaç duyulan alanlardaki iyileştirme çalışmalarını hız kesmeden 2025'te de devam ettirmeyi planlıyoruz. Terminal tesislerinde tuvalet, dinlenme, alışveriş ve bekleme alanlarındaki yenileme ve optimizasyon çalışmaları, mevcut operasyonları olumsuz etkilemeyecek şekilde planlanarak yürütülmektedir." şeklinde konuştu.

Yabancı havayolu şirketleriyle işbirlikleri

İzani, "Pegasus ve AJet gibi havayollarının büyüme hedefleri doğrultusunda ve yeni uygulanan yoğunluğu azaltıcı projeleri sayesinde artırılan kapasitemizle 2025 yılı için hedeflenen yolcu sayısı 42 milyonun üzerinde." dedi.

2025'de, yeni destinasyon hedefleri arasında Semerkand-Özbekistan, Tunus, Marakeş-Fas ve Cezayir gibi önemli şehirler bulunduğunu açıklayan İzani, "Bu destinasyonlarla hem Avrupa hem de Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarındaki erişimimizi güçlendirmeyi hedeflemekteyiz." ifadesini kullandı.

İzani, farklı bölgelerde faaliyet gösteren yabancı havayolu şirketleriyle de işbirliği yaparak, bu işbirlikleriyle uçuş çeşitliliğini artırmayı ve uluslararası yolculara daha fazla bağlantı seçeneği sunmayı amaçladıklarını söyledi.

Karbon ayak izini azaltma amacıyla çeşitli projeler üzerinde çalışmaları olduğuna değinen İzani, atıkların geri dönüşüm oranlarını artırmaya yönelik adımlar atıldığını ve sıfır atık yönetim sisteminin yaygınlaştırıldığını anlattı.

İSG'de devam eden sürdürülebilirlik yönetim sisteminin oturtulması ve sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında bilişim ve inovasyon şirketlerinden destek alındığının altını çizen İzani, enerji yönetim sistemlerinin etkinliğini artırmaya yönelik projelerin geliştirilmekte ve verimli enerji kullanımının desteklendiğini kaydetti.

2025'te tüm yönetim sistemlerine yapay zeka ve bilişimsel yardımcıların entegre edilerek etkinliğin artırılmasını hedeflediklerinden söz eden İzani, "Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin karbon akreditasyonu gibi projelerle de karbon ayak izinin azaltılması hedeflenmekte olup, sürdürülebilirliğin şirket kültürü olarak yerleşmesi ve ilgili regülasyonların karşılanması amaçlanmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.