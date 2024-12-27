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Ekonomi
AA 27.12.2024 11:07

Bitkisel üretim tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5 azaldı

Bitkisel üretim bu yıl 2023'e göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5 azalırken, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,1, sebzelerde yüzde 5,6 artış gösterdi.

Bitkisel üretim tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin bitkisel üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, üretim miktarları 2024'te geçen yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 5 azaldı, sebzelerde yüzde 5,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,1 arttı.

Bu yıl tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 77,5 milyon ton, sebzelerde 33,6 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 28 milyon ton üretim gerçekleşti.

Buğday üretimi 20,8 milyon tona geriledi

Tahıl ürünleri üretim miktarları yıllık bazda yüzde 7,5 azalarak yaklaşık 39 milyon ton oldu.

Söz konusu dönemde buğday üretimi yüzde 5,5 azalışla 20,8 milyon tona, arpa üretimi yüzde 12 azalarak 8,1 milyon tona, çavdar üretimi yüzde 15,7 azalışla 257 bin tona, yulaf üretimi yüzde 4,9 gerileyerek 390 bin tona, mısır üretimi de 10 gerileyerek 8,1 milyon tona düştü.

Ürün Üretim Miktarı Yıllık Değişim (%)
Tahıl Ürünleri    
Buğday 20,8 milyon ton -5,5
Arpa 8,1 milyon ton -12,0
Çavdar 257 bin ton -15,7
Yulaf 390 bin ton -4,9
Mısır 8,1 milyon ton -10
Baklagiller    
Nohut 575 bin ton  
Kuru Fasulye 279 bin ton  
Kırmızı Mercimek 405 bin ton  
Yumru Bitkiler    
Patates 6,9 milyon ton +21,1
Yağlı Tohumlar    
Soya 180 bin ton +30,9
Ayçiçeği 2,2 milyon ton -0,1
Şeker Pancarı 23 milyon ton -8,9

Baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretimi sırasıyla 575 bin ton, 279 bin ton ve 405 bin ton oldu. Yumru bitkilerden patates ise yüzde 21,1 artışla 6,9 milyon ton üretildi.

Yağlı tohumlardan soya üretimi yüzde 30,9 artarak 180 bin tona, ayçiçeği üretimi yüzde 0,1 düşüşle 2,2 milyon tona geriledi.

Şeker pancarı üretimi de yüzde 8,9 azalışla 23 milyon ton olarak hesaplandı.

Meyve ve sebze üretimi

Sebze ürünleri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 5,6 artışla 33,6 milyon ton olarak gerçekleşti.

Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 9,9, kuru soğanda yüzde 1,2, salçalık kapya biberde yüzde 21,1 üretim artışı hesaplanırken, hıyarda yüzde 6,9, sivri biberde yüzde 0,6, beyaz lahanada yüzde 5 üretim azalışı görüldü.

Ürün Grubu Üretim Miktarı Artışı/Azalışı
Sebzeler %5,6 artış (33,6 milyon ton)
Domates %9,9 artış
Kuru Soğan %1,2 artış
Salçalık Kapya Biber %21,1 artış
Hıyar %6,9 azalış
Sivri Biber %0,6 azalış
Beyaz Lahana %5 azalış
Meyveler, İçecek ve Baharat Bitkileri %2,1 artış (28 milyon ton)
Elma %4 azalış
Çilek %10,4 azalış
Nar %10,1 artış
Üzüm %2 artış
Turunçgiller  
Mandalina %32,7 azalış
Portakal %30,3 azalış
Limon %25,6 azalış
Sert Kabuklu Meyveler  
Fındık %10,3 artış
Ceviz %18,3 artış
Antep Fıstığı %117,6 artış
Diğer  
Muz %5,9 azalış
Zeytin %146,7 artış

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarı yıllık bazda yüzde 2,1 yükselişle yaklaşık 28 milyon tona ulaştı.

Geçen yıla kıyasla meyveler grubunda üretim miktarı elmada yüzde 4, çilekte yüzde 10,4 azaldı, narda yüzde 10,1, üzümde ise yüzde 2 arttı.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 32,7, portakalda yüzde 30,3, limonda yüzde 25,6 üretim azalışı gerçekleşti.

Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 10,3, cevizde yüzde 18,3, Antep fıstığında yüzde 117,6 üretim yükselişi görüldü.

Muz üretiminde yüzde 5,9 azalış, zeytinde ise yüzde 146,7 artış kayıtlara geçti.

Süs bitkileri üretimi azaldı

Süs bitkileri üretim miktarı 2024'te geçen yıla göre yüzde 6,1 azalış kaydetti. Bu grupta kesme çiçekler yüzde 69,5, diğer süs bitkileri ise yüzde 30,5'lik paya sahip oldu.

Kesme çiçek üretiminde yüzde 0,1, diğer süs bitkileri üretiminde ise yüzde 17,4 azalış gerçekleşti.

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