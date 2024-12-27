Hafif Yağmurlu 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.12.2024 10:27

Kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedelleri belirlendi

Kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedelleri kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 8,15 lira, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 12,74 lira, kaloriferli konutlarda metrekaresi 16,71 lira olarak belirlendi.

Kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedelleri belirlendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan Milli Emlak Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğ ile Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kamu konutlarının 2025 yılı aylık kira bedellerinin tespitine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda metrekaresi 8,15 lira, kalorifersiz konutlarda metrekaresi 12,74 lira, kaloriferli konutlarda metrekaresi 16,71 lira kira bedeli alınacak.

Bu kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kurum ve kuruluşlarca karşılandığı konutlardan alınacak ilave kira bedeli metrekaresi 1,96 lira olarak belirlendi.

Elektrik ve su bedellerinin kurum ve kuruluşlarca yapılan gerçek giderler dikkate alınarak kullanıcılarından tahsil edilmesi esas olacak.

Bununla birlikte, sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle elektrik, su ya da her ikisinin hizmet binası veya fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan, bu tebliğdeki kira bedellerine ek olarak, aylık her bir metrekare için elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 3,71 lira, su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 3,22 lira, elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının mümkün olmaması halinde metrekaresi 6,92 lira, konutlarda kullanılan suyun, şehir şebekesi dışında kuyu, artezyen, kaynak suyu ve benzeri su kaynaklarından karşılanıyor olması halinde metrekaresi 1,73 lira ilave kira bedeli alınacak.

Yakıtı kurum ve kuruluşlar tarafından tedarik edilen konutlar

Kamu Konutları Kanunu ile Kamu Konutları Yönetmeliği kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından yakıtı kurum ve kuruluş tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan ısı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmamış konutlarda, her bir metrekare için 6,68 lira yakıt bedeli tahsil edilecek.

Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı montajı yapılmış konutlarda, yakıt bedelinin üç katını geçmemek kaydıyla, bağımsız bölümün tüketimi oranında hesaplanan yakıt bedeli konutta oturanlardan tahsil edilecek. Ancak kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilecek.

Yakıtı kurum ve kuruluşlarca tedarik edilen konutlarda, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurum ve kuruluşlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 78 kuruş tahsil edilecek.

Tebliğ, 15 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.

ETİKETLER
Konut Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Sıradaki Haber
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:18
Rusya'nın Mineralnıye Vodı kentine giden Azerbaycan uçağı, hava sahası kapalı olduğundan döndü
12:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 88'nci yılında andı
12:06
2015 öncesine ait GSS primleri ile gecikme cezalarından vazgeçildi
12:03
Suyu verimli kullananlar belgelendirilecek
11:59
12 yılda yaklaşık 540 bin araç ekonomiye kazandırıldı
12:21
Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" İstanbul Boğazı'ndan geçti
2024'te uzaydan çekilen en iyi fotoğraflar
2024'te uzaydan çekilen en iyi fotoğraflar
FOTO FOKUS
Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" İstanbul Boğazı'ndan geçti
Derin denizde boru indirme gemisi "Castorone" İstanbul Boğazı'ndan geçti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ