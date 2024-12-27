Hafif Sağanak Yağışlı 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 27.12.2024 10:05

Brent petrolün varil fiyatı 72,74 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72,74​​​dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı 72,74 dolar

Dün 73,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,72 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,02 artarak 72,74 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,41 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük ekonomisi ABD'den gelen güçlü ekonomik veriler ve dünyanın ikinci büyük ekonomisi Çin'de hükümetin açıkladığı teşvik paketlerinin ülkede ekonomik hareketliliği artıracağına yönelik beklentilerin güçlenmesiyle yükseldi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 21 Aralık ile biten haftada, önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalışla 219 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 223 bin olması yönündeydi.

Ayrıca ABD'li ödeme sistemleri sağlayıcısı Mastercard'ın perakende satışlara ilişkin raporunda, ülkedeki perakende satışların, satışları artırmak için yoğun promosyonların yapıldığı tatil sezonunda yıllık bazda yüzde 3,8 artış gösterdiği ifade edildi.

Bunun yanı sıra ABD'de otomotiv hariç perakende satışların, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 3,8 yükselerek, tatil sezonunun son 5 günü, tüm tatil harcamalarının yüzde 10'unu oluşturduğu kaydedildi.

Söz konusu veriler, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesinde talebe yönelik endişeleri hafifleterek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Çin'deki ekonomik iyileşme beklentileri fiyatları etkiledi

Bunun yanı sıra dünyanın en çok petrol ithal eden ülkesi Çin'de gelecek yıl ekonomik iyileşmenin yaşanacağına ilişkin beklentiler, fiyatların artışında etkili oldu.

Dünya Bankasının, Çin'in ekonomik görünümüne ilişkin hazırladığı raporda, ülke ekonomisinin büyüme beklentileri bu yıl ve gelecek sene için yukarı yönlü revize edildi.

Bu yılın ikinci çeyreğinden bu yana büyümenin iç talebin zayıflaması ve emlak sektöründeki uzun süreli gerileme nedeniyle yavaşladığı kaydedilen raporda, Çin hükümetinin iç talebe yönelik kısa vadeli destek ile uzun vadeli finansal istikrar hedeflerini dengelemeyi amaçlayan politika teşvikleri sağladığı, bu teşvikleri tamamlamak için büyümeyi canlandıracak yapısal reformların tavsiye edildiği bildirildi.

Raporda, Çin'in bu yıla ilişkin büyüme beklentisinin, bankanın hazirandaki tahminlerine kıyasla 0,1 puan ve gelecek yıla dair tahminin 0,4 puan artırıldığı belirtilirken, ülke ekonomisinin 2024'te yüzde 4,9 ve 2025'te 4,5 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Brent petrolde teknik olarak 74,13 doların direnç, 71,11 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

ETİKETLER
Brent Petrol Petrol
Sıradaki Haber
Sayaçların 2025 yılı tamir ve ayar ücretlerini belirledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:17
Bakan Kurum: İskenderunlular özledikleri sahillerine yeniden kavuşacak
10:13
Küresel piyasalar karışık seyrediyor
10:08
6 ay 6 bin kilometre kısıtlamasına uymayanlara 52 milyon lira ceza kesildi
10:05
İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde dün girdiği noktalardan çekildiği duyuruldu
10:09
Meteoroloji'den kar ve fırtına uyarısı
10:02
Polis yalanına inandı, 1 milyon lira dolandırıldı
2024'te uzaydan çekilen en iyi fotoğraflar
2024'te uzaydan çekilen en iyi fotoğraflar
FOTO FOKUS
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ