Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatının yüzde 21'i Trabzon'dan

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den Rusya'ya 1 Ocak-15 Ekim arasında 614 bin 610 tonluk yaş meyve sebze ihracatı gerçekleştirilerek, karşılığında 435 milyon 294 bin 14 dolar gelir elde edildi.

Trabzon bu dönemde 127 bin 261 ton yaş meyve sebze ihracatı karşılığında 101 milyon 305 bin 775 dolarlık gelir elde ederek Rusya'ya yapılan sektör ihracatının yüzde 21'lik kısmını tek başına karşıladı.

"İhracatın çok daha iyi noktalara gelmesini bekliyoruz"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu yaptığı açıklamada, Rusya'ya yapılan yaş meyve sebze ihracatının artış trendini sürdürdüğünü söyledi.

Trabzon'un Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatında önemli bir potansiyel oluşturduğunu belirten Kalyoncu, "Trabzon'dan Rusya'ya, Türkiye geneli ihracatın yüzde 21'ine karşılık gelen 101 milyon 305 bin 775 dolarlık yaş meyve sebze ihracatı yapıldı. Rusya, Doğu Karadeniz'den yapılan ihracatta da ülke bazında başı çekti" dedi.

Kalyoncu, Rusya'nın yaş meyve sebze ihracatının her zaman öncelikli pazarı olduğunu vurgulayarak, ürün sevkiyatında yaşanan birtakım sıkıntıların aşılmasıyla ihracatın giderek artacağını kaydetti.

Rusya'ya Türk ürünleri ihracatının artması için büyük gayret sarf ettiklerini belirten Kalyoncu, ihracatın yıl sonuna kadar çok daha iyi noktalara gelmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA