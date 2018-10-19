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BDDK'dan Bank of China'ya destek ve danışmanlık izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank of China Turkey AŞ'ye, banka ve diğer finansal kuruluşlara destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verdi.

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BDDKdan Bank of Chinaya destek ve danışmanlık izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Bank of China'nın destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararda, Bank of China Turkey AŞ'ye yurt içi ve yurt dışında kurulu banka ve diğer finansal kuruluşlara, Türkiye'de yerleşik firmalara kullandırılacak kredilere yönelik dokümantasyon hazırlama ve bilgilendirme, teminat alma ve izleme, teminatları nakde çevirme ile bunların raporlanmasına yönelik kredi operasyon işlemlerinin sunulması, mevzuat ve uyum, müşteri tanıma, kara paranın aklanması hususlarında destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildiği açıklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Bank of China Turkey AŞ
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