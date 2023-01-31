Rusya'ya 2018'de 298 milyon 860 bin dolar, 2019'da 313 milyon 560 bin dolar, 2020'de 410 milyon 367 bin dolar, 2021'de 424 milyon 821 bin dolar, 2022'de de 429 milyon 655 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Söz konusu dönemde Rusya'ya 3 milyon 378 bin ton narenciye gönderildi, ülkeye 1 milyar 877 milyon dolarlık döviz girdisi sağlandı.

Rusya'ya son 5 yılda en fazla mandalina ihracatı yapılırken, bu ürünü sırasıyla limon, portakal ve greyfurt takip etti.

"İhracat altyapımız son derece iyi"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkan Vekili Kemal Kaçmaz, Türkiye'de üretilen narenciyenin çok sayıda ülke tarafından tercih edildiğini söyledi.

Narenciyede Rusya, Ukrayna, Irak, Polonya ve Romanya'nın geleneksel pazarlar olduğunu ifade eden Kaçmaz, en fazla dış satımı Rusya'ya gerçekleştirdiklerini aktardı.

Kaçmaz, iki ülkenin coğrafi yakınlığının ihracata olumlu yansıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim ihracat altyapımız son derece iyi. Ambalaj ve kalitede sorun yaşamıyoruz. Hem üreticimiz hem ihracatçımız dünya standartlarında ürünü üretip ambalajlayabiliyor. Her türlü ekipmana sahibiz. Bu açıdan sıkıntı yaşamıyoruz. Rusya bizim hem komşumuz hem de yıllardır ihracat yaptığımız ülke. Bu ülkeye ihracat altyapımız son derece uygun. Ulaşımda sıkıntı yaşamıyoruz, ürünleri bu pazara kısa sürede ulaştırıyoruz. Bundan dolayı ihracatımızda Rusya ilk sırada yer alıyor. Farklı ülkelere ihracat için çalışmalarımız sürüyor. Uzak Doğu ülkelerine olan ihracatımızı artırmak istiyoruz."

Kaçmaz, yeni yılda geleneksel pazar ağını genişleterek, ülke ekonomisine daha fazla katkı sunmak istediklerini bildirdi.