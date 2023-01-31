Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun geçen yılın kasım ayına ilişkin "Petrol Piyasası Sektör Raporu"na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrolde ithalat yüzde 11,6 azalarak 2 milyon 633 bin 417 ton olarak gerçekleşti.

Bu dönemde motorin türleri ithalatı yüzde 3 düşüşle 919 bin 97 ton seviyesinde gerçekleşti. İthalatın kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, benzin ve fuel-oil türleri ile diğer ürünler oluşturdu.

Böylece, toplam ithalat geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 azalarak 3 milyon 967 bin 559 ton oldu.

En fazla ham petrol ve petrol ürünleri ithalatı 2 milyon 516 bin tonla Rusya'dan yapılırken, bu ülkeyi 500 bin 908 tonla Irak ve 266 bin 713 tonla Kazakistan izledi.

Öte yandan, benzin satışları geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,3 azalarak 253 bin 921 ton, motorin satışları yüzde 9,5 düşüşle 2 milyon 46 bin 988 ton oldu.

Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 8 azaldı ve 2 milyon 449 bin 71 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol ürünleri ihracatı yüzde 0,8 arttı

Türkiye'nin havacılık yakıtları ihracatı geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,3 artarak 289 bin 889 ton oldu.

Söz konusu dönemde denizcilik yakıtları ihracatı ise yüzde 12,2 artışla 85 bin 229 ton olarak gerçekleşti.

Benzin türleri ihracatı yüzde 30 azalarak 121 bin 461 ton, motorin türleri ihracatı yüzde 68,1 artarak 215 bin 174 ton olarak kayıtlara geçti.

Petrol piyasasında diğer ürünlerle toplam ihracat ise yüzde 0,8 artarak 806 bin 165 ton olarak gerçekleşti.

Motorin türleri üretimi geçen yıl kasımda önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalarak 1 milyon 442 bin 239 ton, benzin türleri üretimi yüzde 20,6 azalarak 388 bin 452 ton, havacılık yakıtları üretimi ise yüzde 11,4 artışla 310 bin 558 ton oldu.

Denizcilik yakıtları üretimi de yüzde 34,2 artarak 100 bin 781 ton olarak hesaplandı. Diğer yakıt türleriyle toplam rafineri petrol ürünleri üretimi yaklaşık yüzde 9,1 azalarak 3 milyon 38 bin 695 ton oldu.