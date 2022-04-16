Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'dan tarım ürünlerinin ithalatına yönelik karar
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Rusya, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye’den çeşitli tarım ürünlerinin ithalatındaki kısıtlamaların kaldırıldığı bildirildi.
Açıklamada, Türkiye’den biber, nar, üzüm, portakal ve greyfurt ithalatına yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı belirtildi.
Etiketler: Rusya Tarım Üretimi İthalat İhracat
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