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Ekonomi
AA 15.09.2024 12:16

Rize-Artvin Havalimanını bugüne 2,3 milyon yolcu kullandı

Rize-Artvin Havalimanı, açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den itibaren gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verdi.

Rize-Artvin Havalimanını bugüne 2,3 milyon yolcu kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Rize-Artvin Havalimanı'nın uçak ve yolcu verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

İç hatlarda bu yılın 8 ayında 4 bin 901, dış hatlarda 172 uçuş olmak üzere toplam 5 bin 73 uçak trafiği gerçekleştiğini belirten Uraloğlu, havalimanının hizmete alındığı 2022 yılına göre uçuş trafiğinde yüzde 35 artış gerçekleştiğini ifade etti.

Rize-Artvin Havalimanını bugüne 2,3 milyon yolcu kullandı

Bakan Uraloğlu, Rize-Artvin Havalimanının açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den itibaren gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verildiğini kaydetti.

Rize-Artvin Havalimanı'nın, Türkiye'nin deniz üstüne dolgu yöntemiyle yapılan ikinci havalimanı olduğuna işaret eden Uraloğlu, 2024 verilerine göre 8 ayda iç hatlarda 737 bin 160, dış hatta 16 bin 942 olmak üzere toplam 754 bin 102 yolcu trafiği gerçekleştiğini, 2022 yılına göre yolcu trafiğinde yüzde 43 artış yaşandığını aktardı.

Rize-Artvin Havalimanını bugüne 2,3 milyon yolcu kullandı

Uraloğlu, 2022'de havalimanını kullanan yolcu sayısının 526 bin 880 olduğunu anımsatarak, "Rize-Artvin Havalimanımız açıldığı tarih olan 14 Mayıs 2022'den bu yana gerçekleşen 16 bin 297 uçuşta toplam 2 milyon 304 bin 903 yolcuya hizmet verdi." değerlendirmesini yaptı.

Rize-Artvin Havalimanının uçak trafiğine dikkati çeken Uraloğlu, "2022'de 3 bin 760 uçak trafiğine hizmet verildi. Havalimanımızda ilk 8 ayda iç hatta 4 bin 901, dış hatta 172 olmak üzere toplamda 5 bin 73 uçak trafiği gerçekleşti. Havalimanımızı hizmete aldığımız 2022 yılına göre uçak trafiği yüzde 35 artış gösterdi." ifadelerini kullandı.

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