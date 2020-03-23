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Rekabet Kurumu'ndan fahiş fiyat uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs fırsatçıları en ağır cezalarla karşı karşıya kalacak. Rekabet Kurumu gıda fiyatlarında fahiş artışlara izin verilmeyeceğini açıkladı.
Rekabet Kurumu'ndan yapılana açıklamada, koronavirüs sebebiyle, fırsatçı bir yaklaşımla yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fahiş fiyat artışlarının gözlemlendiğine işaret edildi.
Söz konusu artışların ve artışa katkı sağlayan tüm aktörlerin yakından takip edildiği vurgulandı.
Rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar hakkında belirlenen en ağır idari para cezası uygulanacağı belirtildi.
Etiketler: Rekabet Kurumu koronavirüsSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 22:36
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