Rekabet Kurumu'ndan yapılana açıklamada, koronavirüs sebebiyle, fırsatçı bir yaklaşımla yaş meyve ve sebze piyasası başta olmak üzere gıda piyasasında fahiş fiyat artışlarının gözlemlendiğine işaret edildi.

Söz konusu artışların ve artışa katkı sağlayan tüm aktörlerin yakından takip edildiği vurgulandı.

Rekabeti bozucu eylemlerde bulunan kişi ve kurumlar hakkında belirlenen en ağır idari para cezası uygulanacağı belirtildi.