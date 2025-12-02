Çok Bulutlu 8.5ºC Ankara
Ekonomi
AA 02.12.2025 17:29

Rekabet Kurumu'ndan 'Dyson' hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, Türkiye’de kablosuz süpürgeden saç bakım cihazlarına, hava temizleyicilerinden el kurutma makinalarına pek çok ürün yelpazesiyle faaliyet gösteren Dyson hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumu'ndan 'Dyson' hakkında soruşturma
[Fotograf: AA]

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan açıklamada, Dyson hakkında yürütülen ön araştırma sonucunda şirketin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğini belirlemek için soruşturma açıldığı bildirildi.

Yapılan incelemeler sonucunda, Dyson'ın paralel ithalatı engellemeye yönelik uygulamalarda bulunduğu ve yeniden satış koşullarına müdahale niteliğinde davranışlar sergilemiş olabileceği ifade edildi.

Ayrıca Dyson'ın, Türkiye'de uyguladığı seçici dağıtım sisteminin ve bu sistemin korunmasına yönelik uygulamaların da soruşturma kapsamında ayrıntılı biçimde inceleneceği duyuruldu.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ilgili kanunu ihlal ettikleri ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

Rekabet Kurulu Rekabet Kurumu
