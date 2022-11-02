Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rekabet Kurulu'ndan tüketim sektörüne soruşturma
5 zincir marketin de aralarında bulunduğu 20 teşebbüs hakkında yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi. 6 ve 7 Aralık’ta sözlü savunmalar alınacak.
Rekabet Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, hızlı tüketim malları sektöründe faaliyet gösteren bazı teşebbüsler hakkında rekabet kanununun ihlal edilip edilmediğine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.
Üretici, tedarikçi ve perakendeci niteliğindeki teşebbüsler 6 ve 7 Aralık 2022 tarihlerinde sözlü savunma yapacak.
Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen üçüncü kişiler 29 Kasım'a kadar Rekabet Kurumu'na başvurabilecek.
Katılım başvurusunda bulunacak kişilerin, toplantı konusu ile ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan belgeleri sunması gerekiyor.
Savunmalarının ardından kararın 15 gün sonra alınması bekleniyor.
Etiketler: Rekabet Kurulu
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