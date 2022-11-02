Yaklaşık 14 milyon zeytin ağacı varlığıyla Türkiye'nin sofralık zeytin üretim merkezlerinden Manisa'nın Akhisar ilçesinde hasat başladı.

Bölgeye özgü erkenci tür "domat" ve "uslu" çeşitlerinin toplandığı hasatta, ağaç başına verimin geçen seneye göre daha iyi olduğu gözleniyor.

Akhisar Ziraat Odası verilerine göre Türkiye'nin yeşil zeytin üretiminin yüzde 70'inin, siyah zeytin üretiminin yüzde 35'inin yapıldığı ilçede, bu yıl sofralık ve yağlık olmak üzere toplam 350 bin tona yakın zeytin rekoltesi bekleniyor.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Bakan, ağaçlarda verimin yüksek olmasının umutları artırdığını belirtti.

İhracatçılar olarak geçen yılı iyi bir performansla kapattıklarını ifade eden Bakan, bu yıl da iyimser olduklarını vurguladı.

Bakan, şunları kaydetti:

"Bu sene hasat iyi, mahsul de iyi gözüküyor. İnşallah daha verimli bir sene geçireceğiz. Bu noktada bütün işletmelerimiz oldukça gayretliler. Yurt içi ve yurt dışı fuarlarda ilgi oldukça iyi durumda. Stantlarımıza yoğun katılım ve ziyaretçi var, bağlantılar iyi durumda. Son olarak Paris'teki Uluslararası Gıda Fuarı'nda da bunu gördük.

Geçen sezon 110 bin ton civarında bir ihracat gerçekleşti. Bu bir rekordu, bu sezon bu rekorun da kırılacağı kanaatindeyim. Yeniden yüzde 25-30'luk bir artışı bu sene yakalamamız mümkün. Miktar bazında 130-140 bin tonları yakalarız. Komşu ülkelerde iddialıyız, Avrupa ve ABD pazarında da varız."

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye, 30 Eylül'de sona eren 2021-2022 ihracat sezonunda sofralık zeytin ihracatını, bir önceki sezona kıyasla yüzde 24 artırdı ve 110 bin tonluk sofralık zeytin ihracatıyla tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. Sofralık zeytinden elde edilen döviz tutarı ise yüzde 15'lik artışla 173 milyon dolar oldu.