Duman 5.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 31.12.2024 13:34

Rekabet Kurulu'ndan kırtasiye firmasına 7,4 milyon lira ceza

Rekabet Kurulu, Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu'ndan kırtasiye firmasına 7,4 milyon lira ceza

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamada, şirketin, yeniden satıcıların satış fiyatını tespit etmek ve internet satışlarını kısıtlamak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturmanın tamamlandığı aktarıldı.

Firmanın, yeniden satıcılarının satış fiyatını tespit ederek kanunu ihlal ettiğine ilişkin herhangi bir bilgi ve belgeye ulaşılamadığına dolayısıyla söz konusu ihlal türü açısından idari para cezası verilmesine gerek olmadığına işaret edilen açıklamada, buna karşın teşebbüsün, yeniden satıcıların internet satışlarını kısıtlayarak kanunun ilgili maddesini ihlal ettiği bildirildi.

Açıklamada, bu nedenle Kadıoğlu Kırtasiye Pazarlama Ticaret AŞ'ye 2023 yılı gayrisafi geliri üzerinden 7 milyon 432 bin 445 lira idari para cezası verilmesine karar verildiği kaydedildi.

ETİKETLER
Rekabet Kurulu Rekabet Kurumu
Sıradaki Haber
2025'te portföy ve doğrudan yatırımların artması bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:21
Yılbaşında 324 bin 549 personel görev başında
14:19
Ankara'da yılbaşı tedbirleri: 20 bin 524 personel görevlendirildi
14:15
Yılbaşı öncesi başkentte ürün ve fiyat etiketlerine sıkı denetim
14:11
Ocak-Kasım döneminde ihracat 238 milyar 462 milyon dolar oldu
14:11
Yeni ÖTV istisnası yerli araç pazarına olumlu yansıyacak
14:08
Güney Kore'de 179 kişinin öldüğü "Jeju Air 7C2216" kazasının nedeni sorgulanıyor
Doğal Yaşam Parkı sakinleri güneşli havanın tadını çıkarıyor
Doğal Yaşam Parkı sakinleri güneşli havanın tadını çıkarıyor
FOTO FOKUS
Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı
Mehmetçik'ten yeni yıl mesajı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ