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Ekonomi
AA 31.12.2024 11:32

KGK 50 personel alımı yapacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Ankara ve İstanbul'da görevlendirmek üzere toplam 50 uzman yardımcısı istihdam edecek.

KGK 50 personel alımı yapacak

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurum, Ankara ve İstanbul'da genel idare hizmetleri sınıfından 9'uncu derece kadrolara atanmak üzere 50 uzman yardımcısı alınacak.

Başvuru işlemleri bugünden itibaren 15 Ocak 2025'e kadar Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılabilecek.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı gerçekleştirilecek

Sınavın yazılı bölümü 1-2 Şubat tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Yazılı bölüme katılmaya hak kazanan adaylar Kurumun internet sitesinden (www.kgk.gov.tr) ilan edilecek. Sınav yeri ve adresine ilişkin bilgiler, yazılı sınavdan en az 10 gün önce Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

Yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan alanlar arasında en yüksek puandan başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınav yeri ve tarihi Kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden de erişebilecek.

Sınav sonucu, Kurumda asılarak ve internet sitesinden açıklanacak.

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