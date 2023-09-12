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Ekonomi
AA 12.09.2023 10:43

Rekabet Kurulu'ndan bazı kozmetik ve gıda takviyesi şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurulu, Amway Türkiye Ltd. İzmir Şubesi, Ersağ Organizasyon Temizlik Kozmetik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi, Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ve Tiens İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu'ndan bazı kozmetik ve gıda takviyesi şirketlerine soruşturma

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, kozmetik, kişisel bakım ve gıda takviyeleri sektöründe doğrudan satış yöntemiyle faaliyet gösteren teşebbüslerin, yeniden satıcılarının satış fiyatlarını tespit ederek veya internet satışlarını kısıtlayarak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak Amway Türkiye Ltd. İzmir Şubesi, Ersağ Organizasyon Temizlik Kozmetik Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Hunca Life Kozmetik Pazarlama Dağıtım Ticaret Anonim Şirketi, Oriflame Kozmetik Ürünleri Ticaret Limited Şirketi ve Tiens İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.

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