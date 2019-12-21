Merkez Bankasının reeskont ve avans işlemlerinde uygulayacağı faiz oranlarındaki indirim kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Merkez Bankası, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı, yıllık yüzde 17,25'ten, yüzde 12,75'e indirdi.

Avans işlemlerinde uygulanan ve yıllık yüzde 18,25 olan faiz oranını ise yüzde 13,75 olarak belirledi.

Merkez Bankası bu karar kapsamında reeskont ve avans işlemlerinde yüzde 4 buçukluk bir faiz indirimi yapmış oldu.

Kaynak: TRT Haber

