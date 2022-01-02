Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı 1 puan aşağı çekilerek yıllık yüzde 14, 75'e indirildi.

Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da aynı şekilde 1 puan aşağı çekilerek yıllık yüzde 15,75 olarak tespit edildi.

Reeskont faiz oranı, ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak Merkez Bankası tarafından bir para politikası aracı olarak belirleniyor.