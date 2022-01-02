Haber Giriş: 2 Ocak 2022 Pazar 03:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Reeskont ve avans faiz oranları 1 puan aşağı çekildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Merkez Bankası reeskont ve avans işlemleriyle ilgili faiz oranlarında değişikliğe gitti. Yeni reeskont faiz oranını içeren tebliğ Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı 1 puan aşağı çekilerek yıllık yüzde 14, 75'e indirildi.
Avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı da aynı şekilde 1 puan aşağı çekilerek yıllık yüzde 15,75 olarak tespit edildi.
Reeskont faiz oranı, ekonomideki para arzı ve kredi genişlemesi dikkate alınarak Merkez Bankası tarafından bir para politikası aracı olarak belirleniyor.
Etiketler: Resmi Gazete Merkez Bankası Faiz
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