Haber Giriş: 1 Ocak 2022 Cumartesi 20:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karadeniz Teknik Üniversitesi akademisyen alacak
[Fotoğraf: Getty]
Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 25 akademisyen alınacak. Kadrolara başvurular, 12 Ocak'a kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.
KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Fakültesine 1 profesör, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Bilimleri ve Tıp fakültelerine ise 1'er doçent atanacak.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 3, Of Teknoloji Fakültesinde 2, Trabzon Meslek Yüksekokulunda, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen, Edebiyat, Tıp ve Orman fakültelerinde 1'er doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.
Trabzon ve Sağlık Hizmetleri Meslek yüksekokullarına 1'er öğretim görevlisi, Mühendislik Fakültesine 4, Rektörlük bünyesinde görev yapmak üzere 2, Fen ile İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerine de 1'er araştırma görevlisi alınacak.
Kadrolara başvurular, 12 Ocak'a kadar "online.ktu.edu.tr" internet adresinden yapılabilecek.
Etiketler: Karadeniz Teknik Üniversitesi Akademisyen
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