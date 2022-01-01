Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) sosyal medya hesaplarından paylaşılan "2021'de sizin için çalıştık" başlıklı video paylaşıldı.

SGK, 12 milyondan fazla emekliye 24,7 milyar lira bayram ikramiyesi ödedi. Girişimcileri ve istihdamı destekleyen kurum, 1 milyon 819 binden fazla iş yeri için 48,4 milyar lira destek sağladı. Kayıt dışılık oranı ise yüzde 29,5'lere düştü.

Genç girişimcilere 2 milyar 169 milyon lira prim desteği verilirken, yapılandırmayla prim ödeme kolaylığı getirildi. 1 milyar 526 bin başvuru için 71 milyar 392 milyon lira alacağı yapılandıran kurum, bu kapsamda 6 milyar lira tahsilat gerçekleştirdi.

Yapılan yeni düzenlemeyle ödemelerde yüzde 10-30 oranında artışla vatandaşların daha kaliteli sağlık hizmeti alması sağlandı. 2021'de 396 ilacın daha geri ödeme listesine alınmasıyla, toplamda geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8 bin 318'e çıktı.

Kurum, şehit ve gazi çocukları ile gazilere 73,6 milyon lira eğitim öğretim yardımı yaptı.

Kadınların çalışma hayatında en büyük destekçileri olduğunu ifade eden kurum, 24 bin 582 anneye 25 milyon 542 bin 725 euro hibe ödemesi yaptı.

SGK ayrıca, elektronik ortamda 150’den fazla uygulamanın yer aldığı e-Devlet’te en çok tıklama oranıyla ilk sıradaki yerini aldı.

Alo 170 ile 142 milyon 597 bin 382 çağrıyı cevaplandıran kurum, 185 milyon 600 bin SMS Bilgilendirme Sistemiyle vatandaşı bilgilendirdi.