Ramazanda tüketiciler internetten en çok ne aldı?
Salgın sebebiyle tüketiciler alışveriş için sanal ortama yöneldi. Ramazanda kısmi kapanmanın olması ile e-ticaret kullanımı daha da arttı. Tüketiciler e-ticaret yoluyla en çok hurma ve çocuk kitabı aldı.
Dezenfektandan çocuk kitabına, çerezden hurmaya...
e-ticaret üzerinden pek çok ürünü satın almak mümkün.
Pandemi nedeniyle ramazan ayı kısmi kapanma ile geçirilirken, vatandaşlar e-ticarete yöneldi.
Temasın az olması sebebiyle ilgi çekiyor
Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, "Daha az temasla yapılabilecek bir alışveriş şekli e-ticaret. Bu da zaten bugünlerde istediğimiz bir şey. Hemen her kategoride istedikleri ürünü alabiliyorlar" dedi.
Online alışveriş yapan tüketicilerin davranışları incelendi. Belli başlı ürünlerin başı çektiği belirlendi.
Ramazanda internetten en çok sipariş verilen ürünler
Salgın döneminde artışa geçen e-ticaret kullanımı ramazan ayında en üst noktaya ulaştı. Tüketiciler e-ticaret üzerinden en çok hurma ve çocuk kitabı satın aldı.
Tam kapanma ile e-ticaretten yapılan alışverişlerin artması bekleniyor.
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