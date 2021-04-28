Dezenfektandan çocuk kitabına, çerezden hurmaya...

e-ticaret üzerinden pek çok ürünü satın almak mümkün.

Pandemi nedeniyle ramazan ayı kısmi kapanma ile geçirilirken, vatandaşlar e-ticarete yöneldi.

Temasın az olması sebebiyle ilgi çekiyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, "Daha az temasla yapılabilecek bir alışveriş şekli e-ticaret. Bu da zaten bugünlerde istediğimiz bir şey. Hemen her kategoride istedikleri ürünü alabiliyorlar" dedi.

Online alışveriş yapan tüketicilerin davranışları incelendi. Belli başlı ürünlerin başı çektiği belirlendi.

Ramazanda internetten en çok sipariş verilen ürünler

Salgın döneminde artışa geçen e-ticaret kullanımı ramazan ayında en üst noktaya ulaştı. Tüketiciler e-ticaret üzerinden en çok hurma ve çocuk kitabı satın aldı.

Tam kapanma ile e-ticaretten yapılan alışverişlerin artması bekleniyor.