Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanlığı ve TOBB himayelerinde gerçekleştirilen "Türkiye Teknoloji Buluşmaları" etkinliği kapsamındaki özel oturumda değerlendirme yaptı.

Bugüne kadar "Teknoloji Buluşmaları" adı altında 26 ilde 78 etkinlik düzenlediklerini ve yüz binlerce KOBİ ile girişimciye ulaştıklarını söyleyen Hisarcıklıoğlu, onların dijital ortama ve yaşanan hızlı dönüşüme ayak uydurmalarını sağladıklarını anlattı.

e-ticaret hacmi büyüdü

Hisarcıklıoğlu, dijitalleşme ve e-ticaretin şu an tüm dünyada en çok öne çıkan konular arasında yer aldığını, koronavirüs salgınıyla bunların daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Geçen yıl Türkiye'de e-ticaret hacminin, 2019'a göre yüzde 66 artarak 226 milyar liraya yükseldiği bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, şunları anlattı:

"e-ticaret hacminin genel ticarete oranı 2019'da yüzde 10 iken, 2020'de yüzde 16'ya çıktı, yüzde 60'lık gelişme oldu. Benzer şekilde de dünyada e-ticaret yıllık bazda yüzde 18 büyüdü. 2020'de küresel e-ticaret hacmi 4,3 trilyon dolara ulaştı. Öte yandan girişimcilerimiz, e-ihracata da yönelmeye başladı. Geçen sene e-ihracat hacmimiz 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ama daha gidecek yolumuz var. Zira dünya genelinde e-ihracatın, toplam ihracat içindeki payı yaklaşık yüzde 4,4 seviyesinde. Bizdeyse henüz yüzde 1,3'deyiz. Demek ki daha bunu 3 katına çıkartma potansiyelimiz var. Tüm dünya buraya gidiyor ve bizim de bunu kaçırma gibi lüksümüz yok."

Hızla büyüyen şirketler e-ticareti seçiyor

Hisarcıklıoğlu, dünyada hızla büyüyen şirketlerin tamamının, e-ticaret yolunu seçtiğine dikkat çekerek, bunun teknolojiyi en iyi şekilde kullanmanın sonucu olduğunu söyledi.

Petrol ve doğal gazın devletler ile elitleri zengin ettiğini, halkın zenginleşmesinin yolunun ise ticaretten geçtiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, nüfusun yüzde 90'ının mobil bağlantıya sahip olduğunu, 50 milyon kişinin düzenli olarak her gün internete bağlandığını anlattı.

"İşletmelerimiz, ürün ve hizmetlerini dijital ortama taşımak zorunda"

TOBB olarak bu potansiyeli harekete geçirmek istediklerine dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, COVID-19 salgını sonrasında da bu alana yönelimin hız kesmeden devam edeceğini anlattı.

Hisarcıklıoğlu, internetten alışveriş yapmaya başlayan tüketici için e-ticaretin alışkanlık haline geleceğini söyleyerek, şu bilgileri verdi:

"İşletmelerimiz, ürün ve hizmetlerini dijital ortama taşımak zorunda. TOBB olarak özel sektörün dijitalleşmesini ve yeni nesil girişimciliğin gelişmesini hedefledik, bunun için çalışıyoruz. Firmalarımızı ve girişimcilerimizi, dijital dünyaya hazırlıyoruz. Bu konuda dünyanın en büyük küresel teknoloji firmalarından Vodafone ile çok güzel iş birlikleri ve projeler hayata geçirdik, yenileri için de çalışıyoruz."

"Sitede muhakkak Güven Damgası'nı arayın"

Ticaret Bakanlığı yetkilendirmesiyle tüketicilerde güven duygusu tesis edebilmek için TOBB olarak e-ticaret sitelerine "Güven Damgası" vermeye başladıklarını anımsatan Hisarcıklıoğlu, "Bu sitelerden tüketicilerimiz gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilir hale geldi. Sizler de bir tüketici olarak alışveriş ederken sitede muhakkak Güven Damgası'nı arayın" dedi.

Hisarcıklıoğlu, dijital okuryazarlık ve KOBİ'lerin dijital altyapılarını geliştirmek için de projeler ürettiklerini anlatarak, sadece firmadan tüketiciye değil, firmadan firmaya yapılan e-ticareti de geliştirmek istediklerini söyledi.

Sektöre yönelik çalışmaların tümünde, sektör meclisinin aktif olarak yer almaya devam edeceğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yakında finansal teknoloji sektörü için FinTek Sektör Meclisinin faaliyete geçeceğini anlattı.