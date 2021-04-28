Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Türkiye Teknoloji Buluşmaları etkinliği kapsamındaki "Dijitalleşme İle İlgili Regülasyonlar" başlıklı özel oturumda konuştu.

Sayan, teknolojide yaşanan gelişmelerle ortaya çıkan ve "Bitcoin" diye tabir edilen kripto para birimleri ile bunun altında yatan blok zincir teknolojisinin dünya ekonomisine yepyeni boyut kazandırdığını vurguladı.

Dünya nüfusunun yüzde 1,3'ünün kripto para kullandığına dikkat çeken Sayan, yapılan bir çalışmaya göre bu yılın ocak ayında kripto para kullanan sayısının yüzde 15 arttığını söyledi.

"Kripto para sayısı 4 ayda 4 bin 89'a ulaştı"

Son günlerde kripto para fiyatlarında yaşanan artış oranlarının bu paralara ilgiyi artırdığını belirten Sayan, Ocak 2021 itibarıyla dünya genelinde işlem gören kripto para sayısının 4 bin 89'a ulaştığını anlattı.

Fatih Sayan, kripto para piyasasını düzenleyen ve uluslararası geçerliliği olan yasaların olmayışının birçok problemin yaşanması açısından potansiyel oluşturabildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artış, ulusal ve uluslararası düzenleme yapma ihtiyacını da doğuruyor. Dünya genelinde kripto paralarla ilgili düzenleme çalışmaları devam ediyor olsa da hali hazırda tam anlamıyla gerek devletler gerekse de devletler arası işleyen kapsayıcı mevzuat bulunmuyor. Bazı ülkeler kripto paraları yasal olarak kabul ederken, bazılar da yasa dışı olarak kabul ediyor."

"Siber güvenlikte alınan tedbirler dünya ortalamasının üstünde"

Bakan Yardımcısı Sayan, kripto para konusundaki düzenlemede asli unsurun konunun finans boyutu olduğunu anlatarak, kendi alanlarıyla ilgili olarak da siber güvenlik tedbirlerinin dünya ortalamasının üstünde olduğunu söyledi.

Sosyal medya düzenlemesine de değinen Sayan, bu konuda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeye kavuşulduğunu belirterek, sosyal medya yasasıyla Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcının Türkiye'de en az 1 temsilci belirlemekle yükümlü kılındığını vurguladı.

Sayan, tüm dünyada aktif bir süreç olan sosyal medya düzenlemesinin, Türkiye'de herhangi bir band daraltma ihtiyacı duyulmadan tamamlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.