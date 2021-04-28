Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 8,22 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün 8,1795 ile yaklaşık bir haftanın en düşük seviyesini gören dolar/TL, günü de önceki kapanış seviyesinin yüzde 0,8 altında 8,2164'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde, 8,2170'ten işlem görüyor. Aynı dakikalarda, avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,9140'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 değer kaybıyla 11,3970'ten alıcı buluyor.

Dolar endeksi, yükselişini ikinci güne taşımasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,2'lik artışla 91,1 seviyelerinde, avro/dolar paritesi yüzde 0,2 azalışla 1,2063 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki yükseliş, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,63 sınırını aşması ve emtia fiyatlarındaki oynaklığın kur tarafında baskı unsuru olarak takip edildiğini söyledi.

Bugün piyasaların odağında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının bulunduğunu belirten analistler, faiz ve para politikasında bir değişiklik beklenmediğini ifade etti.

Analistler, Fed'in karar metni ve Powell'ın açıklamalarında varlık alımlarının geleceği ile Fed'in enflasyon endişelerine bakışına dair verilecek ipuçlarının, döviz piyasalarının yönü açısından belirleyici olabileceğini kaydetti.

28 Nisan güncel döviz kuru

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle: