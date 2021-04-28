Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 466,5 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1 azalışla 469,5 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni güne de düşüşle başlamasının ardından, saat 11.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 466,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 766 lira, Cumhuriyet altını da 3.129 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.769 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bu akşamki ABD Merkez Bankasının (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlar ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları öncesi yükseliş eğiliminde olan ABD 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Bugün, ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin de yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini aktardı.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 466 lira 50 kuruşken satışı ise 466 lira 80 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 761 lira satış fiyatı 766 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 28 Nisan güncel altın fiyatları…

Ons

Alış: 1.769,31 dolar

Satış: 1.769,50 dolar

Gram

Alış: 466,50 lira

Satış: 466,80 lira

Çeyrek

Alış: 761,57 lira

Satış: 766,42 lira

Cumhuriyet

Alış: 3.092,00 lira

Satış: 3.129,00 lira